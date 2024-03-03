GitHub включил по умолчанию систему защиты от утечек токенов к API

GitHub объявил о включении по умолчанию для всех публичных репозиториев механизма защиты от попадания в репозитории конфиденциальных данных, по недосмотру оставленных разработчиками в коде. Например, случается, что в репозиторий попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД, токены или ключи доступа к API. Ранее сканирование осуществлялось в пассивном режиме и позволяло выявлять уже произошедшие утечки, попавшие в репозиторий. Теперь проверка осуществляется автоматически на стадии публикации (git push) и приводит к выводу предупреждения при попытке добавления коммитов, в которых выявлено наличие конфиденциальных данных.

Реализовано более 250 шаблонов для выявления различных видов ключей, токенов, сертификатов и учётных данных. Для исключения ложных срабатываний проверяются только гарантированно определяемые типы токенов, охватывающие более 180 различных сервисов, включая Amazon Web Services, Azure, Crates.io, DigitalOcean, Google Cloud, NPM, PyPI, RubyGems и Yandex.Cloud. После выявления потенциальной утечки разработчику предлагается провести рецензирование проблемного кода, устранить утечку и повторить коммит или пометить блокировку ложной.



Источник: opennet.ru