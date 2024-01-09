GitHub заблокировал игровой движок OpenXRay по требованию GSC

Компания GSC Game World, разработавшая серию игр S.T.A.L.K.E.R., добилась блокировки на GitHub репозитория открытого проекта OpenXRay, воспроизводящего игровой движок для первых частей игры S.T.A.L.K.E.R. Проект основан после утечки исходных кодов оригинального движка S.T.A.L.K.E.R. и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей, таких как поддержка 64-разрядных платформ, Linux и OpenGL.

Лицензионная сторона разработки OpenXRay всегда была под вопросом, но к настоящему времени установился своеобразный статус кво, при котором в GSC знали о проекте, но не препятствовали его разработке (для использования OpenXRay требуются игровые ресурсы из S.T.A.L.K.E.R., которые могут быть получены через покупку оригинальной игры).

Теперь ситуация видимо изменилась и от лица компании GSC в GitHub было направлено требование о блокировке на основании действующего в США Законе об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В требовании, отправленном от имени подразделения «Anti-Piracy Protection», действующего в интересах GSC, говорится, что проект OpenXRay нарушает права компании GSC, владеющей эксклюзивными правами на игру S.T.A.L.K.E.R.

В частности, упоминается, что в репозитории присутствуют материалы, полученные путём обратного инжиниринга игры S.T.A.L.K.E.R., что нарушает условия использования. В движке также обходятся механизмы защиты доступа к игровым ресурсам, такие как сжатие, шифрование и хранение в специальных контейнерах. Упоминается и использование при разработке исходных текстов, не публиковавшихся в открытом доступе (имела место утечка кода движка), а также использование графических и звуковых данных без получения письменного разрешения от владельца.

Дополнение: В официальном Twitter-е компании GSC появилось сообщение, что блокировка проведена не по инициативе GSC и отправленное требование является ложным. Компания GSC одобряет проект OpenXRay и разрешает его использование для модов.



Источник: opennet.ru