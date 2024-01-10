GitHub заблокировал репозиторий OpenXRay

Репозиторий открытого проекта OpenXRay, воспроизводящего игровой движок для первых частей игры S.T.A.L.K.E.R., оказался заблокирован на GitHub. Проект основан после утечки исходных кодов оригинального движка S.T.A.L.K.E.R. и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей, таких как поддержка 64-разрядных платформ, Linux и OpenGL.

Лицензионная сторона разработки OpenXRay всегда была под вопросом, но к настоящему времени установился своеобразный статус кво, при котором в GSC знали о проекте, но не препятствовали его разработке (для использования OpenXRay требуются игровые ресурсы из S.T.A.L.K.E.R., которые могут быть получены через покупку оригинальной игры).

В официальном Twitter-е компании GSC появилось сообщение, что блокировка проведена не по инициативе GSC и отправленное требование является ложным. Компания GSC одобряет проект OpenXRay и разрешает его использование для модов. Представители компании обещают разобраться в ситуации, заявляя о том что это не первый случай попытки блокировки сторонних ресурсов третьим лицом, не относящимся к компании. Пока что репозитории по-прежнему остаются заблокированными.

Источник: linux.org.ru