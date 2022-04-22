GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы

GitHub заблокировал репозиторий c официальной документацией проекта SymPy и размещённый на серверах GitHub сайт docs.sympy.org после получения жалобы о нарушении авторских прав компании HackerRank, специализирующейся на проведении конкурсов среди разработчиков и найме программистов. Блокировка произведена на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

После возмущения сообщества компания HackerRank отозвала жалобу и признала, что заявление о нарушении авторских прав было отправлено по ошибке. GitHub снял блокировку с репозитория и сайта SymPy. Чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем руководитель HackerRank объявил о приостановке процесса отправки жалоб DMCA до пересмотра правил определения нарушений. В качестве компенсации компания HackerRank намерена пожертвовать проекту SymPy 25 тысяч долларов.

Проект SymPy развивает Python-библиотеку компьютерной алгебры для символьных вычислений и применения методов дискретной математики, пользующуюся популярностью среди учёных, исследователей и студентов. Претензии HackerRank сводились к обвинению в заимствовании материалов из тестов компании на одной из страниц сайта с документацией к SymPy.

История интересна тем, что, судя по всему, работники компании HackerRank в своё время использовали отрывки из официальной документации SymPy в своих тестах. Для борьбы с нарушениями авторских прав в сети компания HackerRank наняла агентство WorthIT Solutions, представители которого провели рейд по выявлению фактов заимствования материалов HackerRank, нашли пересечение и не разбираясь написали жалобу на нарушение авторских прав против сайта SymPy, в котором была размещена документация, на основе которой составлялись тесты.

Примечательно, что это не первый случай и компания HackerRank ранее уличалась в отправке жалоб, не соответствующих действительности. Например, разработчики PHP в январе получили жалобу на нарушение авторских прав на странице с описанием функции range() на сайте php.net. До этого более 40 репозиториев было заблокировано по



Источник: opennet.ru