GitLab заблокировал BPC, браузерное дополнение для обхода Paywall

GitLab заблокировал репозиторий проекта BPC (Bypass Paywalls Clean), развивающего браузерное дополнение для организации доступа к материалам, распространяемым по платной подписке (Paywall). Причиной удаления стало направление в компанию GitLab жалобы о нарушении дополнением действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В настоящее время разработчики дополнения рассматривает возможность перевода проекта на другой Git-хостинг. Ранее указанное дополнение было удалено по той же причине из каталога Mozilla.

Метод Paywall применяется многими крупными англоязычными изданиями (forbes.com, independent.co.uk, newsweek.com, newyorker.com, nytimes.com, wsj.com и т.п.) для открытия полного текста свежих статей только платными подписчиками. Ссылки на подобные статьи активно продвигаются в социальных сетях и поисковых системах, но после перехода по публикуемым ссылкам вместо открытия полного текста пользователю предлагается оформить платную подписку, если он хочет увидеть подробности.

Формулировка, на основе которой был заблокирован репозиторий BPC, не сообщается, но, судя по всему, проекту вменяется незаконный обход методов технической защиты доступа к содержимому, являющемуся объектом авторского права. Нарушение защиты в BPC является спорным вопросом, так как сайты с Paywall обычно открывают полный доступ поисковым системам и социальным сетям, из-за того, что издания заинтересованы в индексации текстов и привлечении посетителей, которых интересует данный материал. Поэтому для обхода ограничения доступа, как правило, достаточно просто сменить идентификатор браузера и притвориться поисковым ботом «Googlebot». На некоторых сайтах также может потребоваться очистить сессионную Cookie и заблокировать некоторые скрипты.



Источник: opennet.ru