GitLab заблокировал репозиторий эмулятора Suyu

Компания Nintendo добилась блокировки основного репозитория проекта Suyu на GitLab, спустя день после публикации первого выпуска. Репозиторий заблокирован после направления в компанию GitLab жалобы о нарушении проектом Suyu действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Альтернативный репозиторий, запущенный на собственном сервере с использованием платформы Forgejo (форк Gitea), а также репозиторий с релизами на площадке GitLab, продолжают работать.

В отправленном в GitLab DMCA-запросе утверждается, что, как и Yuzu, эмулятор Suyu специально создан для обхода методов технической защиты, и использует в процессе работы незаконно полученные копии криптографических ключей для расшифровки игр и прошивок. Несмотря на то, что извлечение ключей для расшифровки игр ложится на пользователей и производится с использованием сторонних инструментов, сам факт расшифровки на стороне эмулятора воспринимается Nintendo как незаконный обход технических мер защиты, даже если пользователь использует ключи, извлечённые из собственной купленной копии (в условиях использования запрещено создание копий для запуска на других платформах).

Проект Suyu создан путём ответвления от кодовой базы Yuzu и продолжил развитие эмулятора игровой приставки Nintendo Switch после сворачивания разработки Yuzu в результате соглашения с Nintendo о прекращении судебного разбирательства. Разработчики Suyu попытались учесть предыдущие претензии Nintendo и изначально указали на своём сайте, что не оправдывают и не способствуют пиратству и нарушению интеллектуальной собственности, а развивают проект исключительно в исследовательских целях и для сохранения представления об оборудовании в будущем.

Suyu преподносится как инструмент для защиты интересов пользователей, который не позволит потерять возможность запуска купленных игр в случае внешнего влияния или потери исходного носителя. Проект позиционируется как полностью бесплатный и принципиально отказывающийся от применения любых форм монетизации и донатов. В форуме и на дискуссионных площадках, связанных с проектом, явно запрещено обсуждение любых вопросов, касающихся пиратства, в документации исключены пошаговые руководства по извлечению ключей и упомянуто, что в эмуляторе следует использовать только ключи со своих собственных устройств и легально купленные игры.

В своё время авторы эмулятора Yuzu имели неосторожность публично упоминать о том, что большинство пользователей эмулятора используют пиратские ключи, на сайте Yuzu имелись инструкции по извлечению ключей и говорилось о необходимости переноса некоторых файлов со взломанной приставки, что использовалось Nintendo как повод для обвинения проекта в потворстве пиратству и несанкционированному копированию игр. Сам эмулятор Yuzu преподносился компанией Nintendo как инструмент для превращения персональных компьютеров в средство для массового нарушения интеллектуальной собственности.

В приставках Nintendo для предотвращения запуска пиратских копий игр и защиты от копирования игр применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для своих приставок и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования разрешают запуск игр исключительно только на своей игровой консоли и запрещают использование неавторизированных устройств.

Параллельно продолжается развитие проекта Ryujinx, разрабатывающего не связанный с Yuzu эмулятор Nintendo Switch, созданный с нуля и написанный на языке C#. Ryujinx cущественно отстаёт от Yuzu по своим возможностям, но, тем не менее, из 4200 протестированных в Ryujinx игр примерно 3500 имеют статус пригодных для игрового процесса.



Источник: opennet.ru