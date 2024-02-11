Gitverse — новый российский репозиторий исходного кода

10 февраля на Open Source Day коллеги из Сбертеха анонсировали проект российского облачного сервиса для хранения исходных текстов gitverse.

Сервис размещен в России на платформе cloud.ru и предназначен, как нетрудно догадаться, в основном «для внутреннего пользования». Пока сервис работает в тестовом режиме и проходит стадию бета-тестирования. Официальное открытие обещали через неделю. Зарегистрироваться там можно, но пока по Сбер-ID. По всей видимости, после открытия сервиса правила регистрации будут изменены.

Пока реализовано хранение проектов «аля гитхаб» и реализован импорт репозиториев с других серверов (нетрудно догадаться, каких). Коллеги обещали «принцип одного окна», CI/CD и прочие плюшки. На вопрос «а пайплайн будет?» ответили, что будет, но в следующей версии.

Регистрация и участие в бета-тестировании сервиса всячески приветствуется.

Источник: linux.org.ru