Глава Apple в этом году пообещал сделать важное заявление относительно искусственного интеллекта

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) и ранее делал на квартальных мероприятиях заявления о важности систем искусственного интеллекта для бизнеса компании, но на минувшем он открыто признался, что в текущем году раскроет подробности работы, ведущейся в данном направлении. Apple в сфере ИИ не хочет отставать от лидеров рынка, как дал понять Кук. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru