Глава Broadcom: изменения в политике VMware вызывают беспокойство у клиентов и партнёров

Генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan), по сообщению The Register, дал комментарии по поводу новой политики, реализуемой в отношении бизнеса VMware. Напомним, этого разработчика средств виртуализации Broadcom приобрела в ноябре 2023 года: сумма сделки составила $69 млрд. После завершения слияния структура VMware изменена с формированием четырёх ключевых подразделений. Broadcom отменила бессрочные лицензии, перевела все продукты на подписную схему, а ассортимент подвергся радикальному сокращению. В частности, прекращено распространение бесплатных версий гипервизора vSphere ESXi 7.x/8.x. Параллельно упразднены скидки и изменён подход к взаимодействию с партнёрами. Всё это породило недовольство со стороны ряда клиентов, некоторые из которых начали изучать возможность перехода на альтернативные решения.

Источник: 3dnews.ru