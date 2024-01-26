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Глава Epic Games назвал нововведения Apple в App Store незаконной схемой с мусорными сборами

Гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) оперативно отреагировал на нововведения, которые Apple предложила европейским пользователям. По его мнению, новые правила платформы представляют собой антиконкурентную схему обхода новых законов с сомнительными сборами и являются примером «недобросовестного соблюдения закона». Источник изображения: apple.com
Источник: 3dnews.ru

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