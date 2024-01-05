Глава Honor рассказал о взаимоотношениях с Huawei

Компания Honor, некогда являвшаяся дочерним предприятием Huawei, несколько лет назад встала на путь независимости. И хотя все ещё возникают предположения о том, что компании могут воссоединиться, похоже, что в ближайшем будущем ждать этого не стоит. Не так давно генеральный директор Honor Джордж Чжао (George Zhao) пролил свет на то, как в настоящее время складываются отношения между его компанией и Huawei. Источник изображения: Honor

Источник: 3dnews.ru