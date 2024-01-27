Глава NVIDIA встретился с руководством TSMC для обсуждения назревающего кризиса с ИИ-чипами

Бессменный лидер NVIDIA, Дженсен Хуанг (Jensen Huang), на этой неделе провёл переговоры с руководством тайваньской компании TSMC в Тайбэе. Родившийся на Тайване, Хуанг пользуется особой популярностью на острове, где технологии, а особенно полупроводниковая индустрия, являются ключевыми для экономики. Центральной темой дискуссии стал дефицит ИИ-чипов, который ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru