Глава разработки AirPods и других аудиоустройств Apple оставит должность

Гэри Дживс (Gary Geaves), вице-президент компании Apple, курировавший разработку аудиоустройств, оставит свою должность. Его заменит первый заместитель Ручир Даве (Ruchir Davé), сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на анонимный источник. Источник изображения: apple.com

Источник: 3dnews.ru