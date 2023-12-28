Глава совета директоров TSMC был отправлен в отставку из-за проблем с заводом в США

19 декабря компания TSMC объявила об отставке председателя совета директоров Марка Лю (Mark Liu). Всё чаще звучат теории, что пятилетний срок его пребывания на посту завершился не по желанию самого Лю. Тайваньские СМИ выдвинули предположение, что неожиданный уход председателя из компании связан с задержками строительства фабрики TSMC в Аризоне, США — Лю потратил большую часть 2023 года, пытаясь уложиться в график строительства. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru