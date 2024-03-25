Главы Apple, SK hynix и Micron выразили готовность продолжить развитие своего бизнеса в Китае

Завтра в китайской столице начнёт работу Форум по развитию Китая, который в этом году посетит представительная делегация зарубежных бизнесменов. Накануне министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) провёл серию встреч с руководителями зарубежных компаний полупроводникового сектора, чтобы заверить их в наличии у китайских властей намерений продолжать плодотворное сотрудничество. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru