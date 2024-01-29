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GLM 1.0.0 — математическая C++ библиотека

GLM 1.0.0 — математическая C++ библиотека

24 января, после почти четырёхлетней паузы, состоялся выпуск 1.0.0 header-only SIMD-оптимизированной библиотеки для C++ GLM (OpenGL Mathematics), основанной на спецификациях GLSL (pdf) (OpenGL Shading Language).

Изменения:

  • добавлен модуль GLM_EXT_scalar_reciprocal с тестами;
  • добавлен модуль GLM_EXT_vector_reciprocal с тестами;
  • добавлен модуль GLM_EXT_matrix_integer с тестами;
  • добавлены функции glm::iround и glm::uround в модули GLM_EXT_scalar_common и GLM_EXT_vector_common;
  • добавлена функция GLM_FORCE_UNRESTRICTED_FLOAT для предотвращения статических утверждений при использовании других скалярных типов с функцией, ожидающей тип float;
  • добавлен классификатор constexpr в функции cross и dot;
  • исправлено некорректное утверждение для glm::min и glm::max;
  • исправлена ориентация кватернионов в функции glm::decompose;
  • исправлена сингулярность при преобразовании кватерниона в эйлеров угол крена;
  • исправлена работа glm::pow с кватернионами малой величины;
  • исправлена ошибка компиляции glm::fastNormalize;
  • исправлена ошибка компиляции glm::isMultiple;
  • исправлено вычисление в функции glm::adjugate;
  • исправлено отбрасывание знака результата в функции glm::angle для углов в диапазоне (2pi-1, 2pi);
  • устранен запрет на использование glm::string_cast в коде хоста CUDA;
  • добавлены Github Actions.

Источник: linux.org.ru

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