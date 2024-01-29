24 января, после почти четырёхлетней паузы, состоялся выпуск 1.0.0 header-only SIMD-оптимизированной библиотеки для C++ GLM (OpenGL Mathematics), основанной на спецификациях GLSL (pdf) (OpenGL Shading Language).

Изменения:

добавлен модуль GLM_EXT_scalar_reciprocal с тестами;

добавлен модуль GLM_EXT_vector_reciprocal с тестами;

добавлен модуль GLM_EXT_matrix_integer с тестами;

добавлены функции glm::iround и glm::uround в модули GLM_EXT_scalar_common и GLM_EXT_vector_common;

добавлена функция GLM_FORCE_UNRESTRICTED_FLOAT для предотвращения статических утверждений при использовании других скалярных типов с функцией, ожидающей тип float;

добавлен классификатор constexpr в функции cross и dot;

исправлено некорректное утверждение для glm::min и glm::max;

исправлена ориентация кватернионов в функции glm::decompose;

исправлена сингулярность при преобразовании кватерниона в эйлеров угол крена;

исправлена работа glm::pow с кватернионами малой величины;

исправлена ошибка компиляции glm::fastNormalize;

исправлена ошибка компиляции glm::isMultiple;

исправлено вычисление в функции glm::adjugate;

исправлено отбрасывание знака результата в функции glm::angle для углов в диапазоне (2pi-1, 2pi);

устранен запрет на использование glm::string_cast в коде хоста CUDA;

добавлены Github Actions.

Источник: linux.org.ru