24 января, после почти четырёхлетней паузы, состоялся выпуск 1.0.0 header-only SIMD-оптимизированной библиотеки для C++ GLM (OpenGL Mathematics), основанной на спецификациях GLSL (pdf) (OpenGL Shading Language).
Изменения:
- добавлен модуль GLM_EXT_scalar_reciprocal с тестами;
- добавлен модуль GLM_EXT_vector_reciprocal с тестами;
- добавлен модуль GLM_EXT_matrix_integer с тестами;
- добавлены функции glm::iround и glm::uround в модули GLM_EXT_scalar_common и GLM_EXT_vector_common;
- добавлена функция GLM_FORCE_UNRESTRICTED_FLOAT для предотвращения статических утверждений при использовании других скалярных типов с функцией, ожидающей тип float;
- добавлен классификатор constexpr в функции cross и dot;
- исправлено некорректное утверждение для glm::min и glm::max;
- исправлена ориентация кватернионов в функции glm::decompose;
- исправлена сингулярность при преобразовании кватерниона в эйлеров угол крена;
- исправлена работа glm::pow с кватернионами малой величины;
- исправлена ошибка компиляции glm::fastNormalize;
- исправлена ошибка компиляции glm::isMultiple;
- исправлено вычисление в функции glm::adjugate;
- исправлено отбрасывание знака результата в функции glm::angle для углов в диапазоне (2pi-1, 2pi);
- устранен запрет на использование glm::string_cast в коде хоста CUDA;
- добавлены Github Actions.
Источник: linux.org.ru