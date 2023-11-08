GlobalFoundries удалось продлить оборонный контракт на десять лет

Номинально американская компания GlobalFoundries в числе своих акционеров по-прежнему упоминает арабских инвесторов, контролирующих 89,4 % капитала, но это не мешает ей получать оборонные заказы в США. На прошедшей квартальной конференции она заявила, что профильный контракт на доверенное производство чипов оборонного назначения удалось продлить ещё на 10 лет. Источник изображения: GlobalFoundries

Источник: 3dnews.ru