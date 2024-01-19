Глобальная стратегия Ara: History Untold от создателей «Цивилизации» выйдет осенью 2024 года

Xbox Game Studios и студия Oxide Interactive сообщили, что пошаговая историческая глобальная стратегия Ara: History Untold выйдет осенью 2024 года. Релизное окно было обозначено в рамках шоу Developer_Direct. Источник изображения: Xbox Game Studios
Источник: 3dnews.ru
Xbox Game Studios и студия Oxide Interactive сообщили, что пошаговая историческая глобальная стратегия Ara: History Untold выйдет осенью 2024 года. Релизное окно было обозначено в рамках шоу Developer_Direct. Источник изображения: Xbox Game Studios