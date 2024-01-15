Глобальные продажи электромобилей выросли на 31 % в 2023 году

Мировые продажи полностью электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей выросли на 31 % в 2023 году, тогда как годом ранее рынок показал рост на 60 %. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion. Источник изображения: Dacia

Источник: 3dnews.ru