Глобальный запуск смартфонов Vivo X100 состоится 14 декабря

Около месяца прошло с тех пор, как компания Vivo представила в Китае флагманские смартфоны X100 и X100 Pro, аппаратной основой которых стал мощный процессор MediaTek Dimensity 9300. Однако оба устройства появились лишь на домашнем рынке и до сих пор недоступны за пределами Китая. По всей видимости, это изменится уже на следующей неделе. Источник изображений: Vivo

Источник: 3dnews.ru