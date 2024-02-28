Gloire — ОС с ядром Ironclad на языке Ada

Недавно на Github появился репозиторий операционной системы Gloire. Gloire использует ядро Ironclad, написанное на языке программирования Ada, и пользовательское окружение GNU. На сайте, посвященном Ironclad, написано что оно находится в процессе «формальной верификации».

Для ОС Gloire доступны загрузочные образы для x86, хотя поддерживаемого оборудования пока мало.

Репозиторий Gloire: https://github.com/streaksu/Gloire?tab=readme-ov-file

Сайт проекта ядра: https://ironclad.nongnu.org

И Gloire, и Ironclad распространяются на условиях GNU General Public License версии 3.

Источник: linux.org.ru