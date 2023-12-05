Gmail получил спам-фильтр на основе ИИ — это крупнейшее обновление системы защиты за последние годы

В блоге разработчиков Google появилось подробное описание свежего обновления спам-фильтров почтового сервиса Gmail. В компании его называли «одним из крупнейших обновлений системы защиты за последние годы». Источник изображения: diedryreyes3456 / Pixabay

Источник: 3dnews.ru