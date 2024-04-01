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Gmail стукнуло 20 лет — Google отпраздновала это новыми мерами борьбы с массовыми рассылками

1 апреля 2004 года был запущен Gmail — сервис электронной почты от компании Google, которому сегодня исполнилось 20 лет. Отмечая это событие, компания ввела новые меры по борьбе с массовыми рассылками, призванные помочь пользователям по всему миру. Источник изображения: Justin Morgan / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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