Gmail стукнуло 20 лет — Google отпраздновала это новыми мерами борьбы с массовыми рассылками

1 апреля 2004 года был запущен Gmail — сервис электронной почты от компании Google, которому сегодня исполнилось 20 лет. Отмечая это событие, компания ввела новые меры по борьбе с массовыми рассылками, призванные помочь пользователям по всему миру. Источник изображения: Justin Morgan / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru