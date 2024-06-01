GNOME 46.2: Новая версия с улучшениями производительности

Вышла новая версия популярного рабочего окружения GNOME 46.2, в которую вошли многочисленные обновления и улучшения различных модулей, таких как Glib, GNOME Shell, иконки Adwaita и многое другое.

Основные изменения в GNOME 46.2

Evince, программа для просмотра документов, обновлена до версии 46.3, получив обновления переводов на хинди, греческий, венгерский и португальский языки. Исправлена критическая опечатка в URL, что улучшило функциональность и взаимодействие с пользователем.

В GNOME Shell решено несколько проблем с удобством использования. В частности, улучшен переключатель рабочих пространств, исправлена обработка недействительных TLS-сертификатов. Также обновлены расширения GNOME Shell, улучшена доступность и устранены незначительные ошибки.

GNOME Builder, интегрированная среда разработки, теперь предотвращает запуск терминалов в /run/, что улучшает совместимость с удаленными монтированиями GVFS и другими элементами, упрощающими рабочий процесс разработчика.