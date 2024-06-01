GNOME 46.2: Новая версия с улучшениями производительности

Вышла новая версия популярного рабочего окружения GNOME 46.2, в которую вошли многочисленные обновления и улучшения различных модулей, таких как Glib, GNOME Shell, иконки Adwaita и многое другое.
Основные изменения в GNOME 46.2
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Evince, программа для просмотра документов, обновлена до версии 46.3, получив обновления переводов на хинди, греческий, венгерский и португальский языки. Исправлена критическая опечатка в URL, что улучшило функциональность и взаимодействие с пользователем.
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В GNOME Shell решено несколько проблем с удобством использования. В частности, улучшен переключатель рабочих пространств, исправлена обработка недействительных TLS-сертификатов. Также обновлены расширения GNOME Shell, улучшена доступность и устранены незначительные ошибки.
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GNOME Builder, интегрированная среда разработки, теперь предотвращает запуск терминалов в /run/, что улучшает совместимость с удаленными монтированиями GVFS и другими элементами, упрощающими рабочий процесс разработчика.
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Низкоуровневая системная библиотека GNOME, GLib, получила критические обновления безопасности и исправления ошибок в версии 2.80.2, такие как устранение регрессии с IBus и исправление каталога установки для спецификации GVariant.
Визуальные улучшения
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Новая версия GNOME 46.2 также учитывает визуальные аспекты. Обновлена тема значков по умолчанию Adwaita, теперь она более непрозрачная и легкочитаемая, особенно значки микрофона в верхней панели оболочки, что улучшает видимость и эстетическую привлекательность.
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Кроме того, GTK 4.14.4 и GTK+ 3.24.42 получили обновления, включающие более эффективную загрузку символических SVG, улучшенные функции доступности и исправления при обработке прозрачности и изменяемых краев окон на различных платформах, таких как Wayland и macOS.
Другие важные обновления
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GNOME Remote Desktop получил улучшения безопасности, расширенную совместимость с клиентами и исправление для уязвимости CVE-2024-5148, что повышает безопасность при передаче сессий на экране входа.
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GNOME 46.2 исправляет несколько проблем в оконном менеджере GNOME Mutter, включая корректировки обработки аппаратных курсоров для драйверов без атомного KMS и улучшения функции ночного режима.
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GNOME Online Accounts (Сетевые учетные записи) и GNOME Maps (Карты) получили незначительные, но важные исправления ошибок и обновления, что способствует повышению стабильности и удобства использования.
Источник: linux.org.ru