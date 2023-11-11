GNOME Foundation получил 1 миллион евро на развитие

Некоммерческая организация GNOME Foundation получила грант размером 1 миллион евро от Sovereign Tech Fund. Эти средства планируется потратить на следующее:

создание нового стека вспомогательных технологий для инвалидов;

шифрование домашних каталогов пользователей;

обновление GNOME Keyring;

улучшение поддержки аппаратного обеспечения;

инвестиции в QA и Developer Experience;

расширение различных API freedesktop;

консолидация и улучшения компонентов платформы GNOME.

Фонд приглашает заинтересованных разработчиков — как физических лиц, так и организации — к участию в работе по этим направлениям.

Подробной информации пока немного, но о планах на новый стек вспомогательных тенологий для незрячих можно почитать в блоге Мэтта Кэмпбелла, который планируется взять на себя эту часть работы. Мэтт сам является незрячим и уже более 20 лет разрабатывает ПО для таких же, как и он, в том числе, для пользователей Linux. Мэтт — создатель System Access (с 2004 по настоящее время), участник разработки Narrator и UI Automation API в Microsoft (2017-2020), а также ведущий разработчик AccessKit (с 2021 по настоящее время).

Sovereign Tech Fund основан в октябре 2022 года и финансируется немецким федеральным министерством экономики и защиты климата. За это время фонд оказал поддержку таким проектам, как curl, Fortran, OpenMLS, OpenSSH, Pendulum, RubyGems & Bundler, OpenBLAS, WireGuard.

Источник: linux.org.ru