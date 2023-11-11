GNOME Foundation получил 1 миллион евро на развитие

Некоммерческая организация GNOME Foundation получила грант размером 1 миллион евро от Sovereign Tech Fund. Эти средства планируется потратить на следующее:
- создание нового стека вспомогательных технологий для инвалидов;
- шифрование домашних каталогов пользователей;
- обновление GNOME Keyring;
- улучшение поддержки аппаратного обеспечения;
- инвестиции в QA и Developer Experience;
- расширение различных API freedesktop;
- консолидация и улучшения компонентов платформы GNOME.
Фонд приглашает заинтересованных разработчиков — как физических лиц, так и организации — к участию в работе по этим направлениям.
Подробной информации пока немного, но о планах на новый стек вспомогательных тенологий для незрячих можно почитать в блоге Мэтта Кэмпбелла, который планируется взять на себя эту часть работы. Мэтт сам является незрячим и уже более 20 лет разрабатывает ПО для таких же, как и он, в том числе, для пользователей Linux. Мэтт — создатель System Access (с 2004 по настоящее время), участник разработки Narrator и UI Automation API в Microsoft (2017-2020), а также ведущий разработчик AccessKit (с 2021 по настоящее время).
Sovereign Tech Fund основан в октябре 2022 года и финансируется немецким федеральным министерством экономики и защиты климата. За это время фонд оказал поддержку таким проектам, как curl, Fortran, OpenMLS, OpenSSH, Pendulum, RubyGems & Bundler, OpenBLAS, WireGuard.
Источник: linux.org.ru