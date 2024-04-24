GNOME Mutter 46.1: улучшения производительности и исправления для NVIDIA

Выпущена новая версия оконного менеджера GNOME Mutter 46.1, в преддверии официального анонса точечного обновления GNOME 46.1.

Одним из ключевых улучшений в новой версии оконного менеджера GNOME Mutter 46.1 является исправление, которое повышает скорость копирования ускорения гибридной графики NVIDIA. Исправление позволяет достичь более высокой производительности для гибридных ноутбуков с дискретной графикой NVIDIA, когда дисплей работает через интегрированную графику. Особенно стоит отметить поддержку явной синхронизации GNOME Mutter 46.1 с протоколом DRM sync object v1 для Wayland, что является значительным преимуществом для пользователей графических карт NVIDIA.

В GNOME Mutter 46.1 также исправлена проблема с задержкой ввода для NVIDIA в X11, сканирование на вторичных видеокартах, проблемы с клиентами XWayland и другие изменения.

Основные исправления и улучшения:

внедрение linux-drm-syncobj-v1;

исправление задержки ввода на X11 для NVIDIA;

исправление сканирования на вторичных GPU;

исправление проблем с XWayland клиентами.

Релиз рабочего окружения GNOME 46.1 должен состоятся в ближайшее время.

Источник: linux.org.ru