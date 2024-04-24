GNOME Mutter 46.1: улучшения производительности и исправления для NVIDIA

Выпущена новая версия оконного менеджера GNOME Mutter 46.1, в преддверии официального анонса точечного обновления GNOME 46.1.
Одним из ключевых улучшений в новой версии оконного менеджера GNOME Mutter 46.1 является исправление, которое повышает скорость копирования ускорения гибридной графики NVIDIA. Исправление позволяет достичь более высокой производительности для гибридных ноутбуков с дискретной графикой NVIDIA, когда дисплей работает через интегрированную графику. Особенно стоит отметить поддержку явной синхронизации GNOME Mutter 46.1 с протоколом DRM sync object v1 для Wayland, что является значительным преимуществом для пользователей графических карт NVIDIA.
В GNOME Mutter 46.1 также исправлена проблема с задержкой ввода для NVIDIA в X11, сканирование на вторичных видеокартах, проблемы с клиентами XWayland и другие изменения.
Основные исправления и улучшения:
- внедрение linux-drm-syncobj-v1;
- исправление задержки ввода на X11 для NVIDIA;
- исправление сканирования на вторичных GPU;
- исправление проблем с XWayland клиентами.
Релиз рабочего окружения GNOME 46.1 должен состоятся в ближайшее время.
Источник: linux.org.ru