GNOME представил инструментарий для сбора телеметрии

Разработчики из компании Red Hat объявили о готовности инструмента gnome-info-collect для сбора телеметрии о системах, на которых используется окружение GNOME. Пользователям, желающим принять участие в сборе данных, предложены готовые пакеты для Ubuntu, openSUSE, Arch Linux и Fedora.

Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений, связанных с повышением удобства работы и развитием оболочки. При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.

Gnome-info-collect представляет собой простое клиент-серверное приложение, которое собирает данные о системе и передаёт их на сервер GNOME. Данные обрабатываются обезличенно, без сохранения информации о конкретных пользователях и хостах, но для исключения дубликатов к данным привязывается хэш с солью, созданный на основе идентификатора компьютера (/etc/machine-id) и имени пользователя. Перед отправкой подготовленные для передачи данные показываются пользователю для подтверждения операции. Данные, которые могут использоваться для идентификации системы, такие как IP-адрес и точное время на стороне пользователя, отфильтровываются и не попадают в лог на сервере.

Среди собираемой информации: используемый дистрибутив, параметры аппаратного обеспечения (включая данные о производителе и модели), список установленных приложений, список избранных приложений (вынесенных на панель), наличие поддержки Flatpak и доступа к Flathub в GNOME Software, типы используемых учётных записей в GNOME online, включённые сервисы совместного доступа (DAV, VNC, RDP, SSH), настройки виртуальных рабочих столов, число пользователей в системе, используемый web-браузер, включённые расширения GNOME.



Источник: opennet.ru