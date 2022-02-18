GNOME прекращает сопровождение графической библиотеки Clutter

Проект GNOME перевёл графическую библиотеку Clutter в число устаревших проектов, разработка которых прекращена. Начиная с GNOME 42, библиотека Clutter и связанные с ней компоненты Cogl, Clutter-GTK и Clutter-GStreamer будут удалены из GNOME SDK, а связанный с ними код перенесён в архивные репозитории.

Для обеспечения совместимости с существующими расширениями в составе GNOME Shell будут оставлены внутренние копии Cogl и Clutter, которые продолжат поставляться в обозримом будущем. Разработчикам приложений, в которых используется GTK3 вместе с Clutter, Clutter-GTK или Clutter-GStreamer рекомендовано перевести свои программы на GTK4, libadwaita и GStreamer. Если это невозможно следует отдельно добавить Cogl, Clutter, Clutter-GTK и Clutter-GStreamer в зависимости к пакетам в формате Flatpak, так как они будут исключены из основного GNOME runtime.

Проект Clutter уже давно находится в стагнации и не развивается — последний значительный выпуск 1.26 был сформирован в 2016 году, а последнее корректирующее обновление было предложено в начале 2020 года. Функциональность и развиваемые в Clutter идеи теперь обеспечиваются фреймворком GTK4, libadwaita, GNOME Shell и композитным сервером Mutter.

Напомним, что библиотека Clutter ориентирована на обеспечение отрисовки пользовательского интерфейса. Функции библиотеки Clutter ориентированы на активное использование анимации и визуальных эффектов, что позволяет применять при создании обычных GUI приложений методы, используемые при разработке игр. При этом сама библиотека напоминает игровой движок, в котором максимальное число операций выносится на плечи GPU, а для создания сложного интерфейса пользователя требуется написание минимума кода. Библиотека в основном использовалась с OpenGL, но также может работать поверх GLib, GObject, GLX, SDL, WGL, Quartz, EGL и Pango. Имеются биндинги для языков Perl, Python, C#, C++, Vala и Ruby.



Источник: opennet.ru