Годовая выручка OpenAI превысила $1,6 млрд

По сообщениям сетевых источников, объём годовой выручки компании OpenAI превысил отметку в $1,6 млрд благодаря активному росту ИИ-бота ChatGPT. По состоянию на середину октября, этот показатель составлял $1,3 млрд. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru