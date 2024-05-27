Google Cloud полностью взяла на себя вину за скандальное удаление облака пенсионного фонда UniSuper

Ранее в этом месяце Google Cloud по ошибке удалила учётную запись австралийского пенсионного фонда UniSuper. После восстановления работоспособности систем UniSuper и завершения внутренней проверки компания опубликовала информацию, призванную прояснить характер инцидента. В соответствии с отчётом, инцидент затронул только и исключительно одного клиента, только один его сервис Google Cloud VMware Engine (GCVE) и только в одном облачном регионе из двух, используемых компанией UniSuper. Резервные копии данных клиента, хранящиеся в Google Cloud Storage (GCS) в том же регионе не пострадали.

Источник: 3dnews.ru