Google добавила в Chrome новые функции для эффективного поиска даже при слабом интернете

Google представила новые функции для браузера Chrome, цель которых — сделать процесс поиска информации более эффективным и удобным для пользователей, даже при ограниченном интернет-соединении. Эти обновления затрагивают как мобильные версии на iOS и Android, так и настольную версию браузера, предлагая улучшенные механизмы поиска и визуализацию результатов. Источник изображений: Google

Источник: 3dnews.ru