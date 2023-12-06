Сегодня Google представила Gemini, «самую функциональную и гибкую модель искусственного интеллекта, которую компания когда-либо создавала». Gemini Nano — это работающая локально версия новой большой языковой модели Google, предназначенная для того, чтобы сделать устройство умнее и быстрее без необходимости подключения к интернету. С сегодняшнего дня она работает на Pixel 8 Pro, который также получил ряд других ИИ-функций. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru