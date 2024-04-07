Google добавит в Android 15 улучшенный режим рабочего стола

Google реализовала поддержку режима рабочего стола ещё в 2019 году, в Android 10. Однако на тот момент этот режим не отличался обилием функций и в основном предназначался для разработчиков, которые тестировали свои продукты в сценариях использования с несколькими экранами. Похоже, что в скором времени это может измениться и в Android появится полноценный режим рабочего стола. Источник изображения: androidauthority.com

Источник: 3dnews.ru