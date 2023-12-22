Google добавит в Android индикатор здоровья аккумулятора

Google планирует интегрировать в Android индикатор здоровья аккумулятора. Это нововведение станет важным шагом в улучшении пользовательского опыта, аналогично уже существующей функции в смартфонах Apple. До настоящего времени владельцам устройств под управлением Android приходилось прибегать к помощи сторонних приложений или вводить специальные команды для проверки состояния батареи своих устройств. Источник изображения: chenspec / Pixabay

Источник: 3dnews.ru