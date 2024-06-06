Google добавит в хромбуки функцию памяти, похожую на скандальную Microsoft Recall

Компания Google осторожно изучает возможность использования в операционной системе ChromeOS функции, похожей на недавно анонсированную Microsoft опцию Recall для Windows 11. Последняя, напомним, постоянно отслеживает действия пользователя, чтобы дать возможность в любой момент быстро вернуться к чему-то в прошлом. В Google новую функцию в настоящее время называют просто «Память». Источник изображения: Copilot

Источник: 3dnews.ru