Google Drive по ошибке выявляет нарушения авторских прав в файлах с одним числом

Эмили Долсон (Emily Dolson), преподаватель из Мичиганского университета, столкнулась с необычным поведением сервиса Google Drive, который стал блокировать доступ к одному из сохранённых файлов с сообщением о нарушении правил сервиса, связанных с авторскими правами, и предупреждением о невозможности запросить для данного типа блокировок ручную проверку. Интересно то, что содержимое заблокированного файла состояло только из одной цифры «1».

Изначально предполагалось, что блокировка может быть вызвана коллизиями при вычислении хэшей, но данная гипотеза была отвергнута, так как экспериментальным путём выявлено, что блокировка срабатывает не только на «1», но и на многие другие цифры, независимо от наличия символа перевода строки и имени файла. Например, при создании файлов с числами из диапазона от -1000 до 1000, блокировка была применена для чисел 0, 500, 174, 833, 285, 302, 186, 451, 336 и 173. Блокировка производится не сразу, а примерно через час после размещения файла. Представители Google сообщили, что пытаются разобраться в причинах сбоя и работают над устранением проблемы.



Источник: opennet.ru