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Google готовится к переводу умных колонок Nest Audio на ОС Fuchsia

Компания Google ведёт работу над переводом умных колонок Nest Audio на новую прошивку, основанную на ОС Fuchsia. Прошивки на базе Fuchsia также планируют использовать в новых моделях умных колонок Nest, поступление в продажу которых ожидаются в 2023 году. Nest Audio станет третьим устройством, поставляемым с Fuchsia, — ранее на данную платформу уже были переведены фоторамки Nest Hub и Nest Hub Max. Переход на новую систему будет незаметен для пользователей, так как методы взаимодействия с устройством и функциональность не изменятся.

ОС Fuchsia развивается компаний Google c 2016 года с учётом недостатков в области масштабирования и обеспечения безопасности, имеющихся в платформе Android. Система базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки языка Python.

Google готовится к переводу умных колонок Nest Audio на ОС Fuchsia

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

Источник: opennet.ru

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