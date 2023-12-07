Google и другие заплатили миллионы долларов за удаление CO2 из воздуха рассыпанной по полям базальтовой крошкой

Руководство климатической инициативы Frontier от имени группы компаний с участием Alphabet, Stripe, Shopify и других гигантов сообщило о заключении сделки стоимостью свыше $57 млн по удалению из атмосферы Земли свыше 158 тыс. т CO2 к 2028 году. Удалять углекислый газ будет стартап Lithos Carbon с помощью разбрасывания базальтовой крошки по сельскохозяйственным землям. Считается, что эта горная порода при выветривании связывает CO2 на тысячи лет. Разбрасывание базальтовой крошки на полях. Источник изображения: Frontier

Источник: 3dnews.ru