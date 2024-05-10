Google исправила опасную уязвимость нулевого дня в браузере Chrome

Компания Google выпустила экстренное исправление для своего браузер Chrome, чтобы защитить пользователей от недавно обнаруженной уязвимости, которая активно используется злоумышленниками. Речь идёт об уязвимости CVE-2024-4671, о которой Google стало известно от анонимного исследователя в сфере кибербезопасности в начале этой недели. Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru