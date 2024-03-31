Google излечит Pixel 8 от «заикания» при скроллинге, но только в Android 15

Google сообщила об окончательном решении проблемы со скроллингом на смартфонах Google Pixel 8 в следующем крупном обновлении Android 15. Это должно навсегда устранить «заикание» при скроллинге, затрагивающее как системные, так и некоторые сторонние приложения. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru