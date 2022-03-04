Google, Mozilla, Apple выступили с инициативой повышения совместимости между web-браузерами

Компании Google, Mozilla, Apple, Microsoft, Bocoup и Igalia скооперировались для решения проблем с совместимостью в браузерах, обеспечения более согласованной поддержки web-технологий и унификации работы элементов, влияющих на внешних вид и поведение сайтов и web-приложений. Основной целью инициативы является достижение одинакового внешнего вида и поведения сайтов, независимо от браузера и операционной системы, — web-платформа должна быть целостной и разработчики должны уделять внимание созданию web-приложений, а не поиску путей обхода тех или иных несовместимостей между браузерами.

В рамках инициативы подготовлен новый инструментарий для тестирования браузеров — Interop 2022, который включает 18 совместно подготовленных тестов, оценивающих уровень реализации развиваемых в последнее время web-технологий. Среди оцениваемых тестами технологий: каскадные слои CSS, цветовые пространства (color-mix, color-contrast), CSS-свойство contain (CSS Containment), элементы для создания диалоговых окон (<dialog>), web-формы, прокрутка (scroll snap, scroll-behavior, overscroll-behavior ), средства типографики (font-variant-alternates, font-variant-position), работа с кодировками (ic), API Web Compat, Flexbox, CSS Grid (subgrid), CSS-трансформации и липкое позиционирование (CSS position:sticky).

Тесты составлены на основе отзывов web-разработчиков и жалоб пользователей на расхождение в поведении браузеров. Проблемы разделены на две категории — ошибки или недоработки при реализации поддержки web-стандартов (15 тестов) и проблемы, связанные с неясностями или не исчерпывающими инструкциями в спецификациях (3 теста). В числе рассматриваемых проблем второй категории отмечаются недоработки в спецификациях, связанные с редактированием контента (contentEditable), execCommand, событиями мыши и указателя, единицами измерения видимой области (lv*, sv* и dv* для наибольших, наименьших и динамических размеров Viewport).

В рамках проекта также запущена платформа для проверки экспериментальных и стабильных выпусков браузеров Chrome, Edge, Firefox и Safari. Наилучший прогресс устранения несовместимостей показал Firefox, который набрал 69% для стабильной ветки и 74% для экспериментальной. Для сравнения Chrome набрал 61% и 71%, а Safari — 50% и 73%.



Источник: opennet.ru