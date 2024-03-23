Google начала показывать результаты ИИ-поиска пользователям, которые не активировали эту функцию

Компания Google продолжает развивать собственную поисковую систему, которая ранее получила функцию отображения сводки ответов на введённый запрос и ссылок на источники, подбираемые с помощью генеративного ИИ. Ранее для использования этого нововведения нужно было активировать опцию Search Generative Experience (SGE) на платформе Search Labs. Теперь же подобранные ИИ ответы стали появляться в выдаче всех пользователей поисковика в США. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru