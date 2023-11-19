Google начнёт блокировать сторонние cookie в Chrome с января, но только для одного пользователя из сотни

Компания Google официально объявила о планах по отказу от использования сторонних файлов cookie в своём браузере Chrome, что является ключевым аспектом инициативы Privacy Sandbox. В рамках поэтапного тестирования нововведение затронет 1 % пользователей веб-обозревателя в начале 2024 года, а более масштабный отказ от сторонних cookie начнётся в третьем квартале того же года. Источник изображения: Bleeping Computer

Источник: 3dnews.ru