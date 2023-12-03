Google настаивает на антимонопольных мерах против Microsoft на облачном рынке Великобритании

Компания Google, по сообщению агентства Reuters, направила в антимонопольный орган Великобритании жалобу против Microsoft: редмондский гигант обвиняется в неконкурентном поведении на облачном рынке. По заявлениям Google, политика Microsoft ставит в невыгодное положение других провайдеров облачных услуг. Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure столкнулись с растущим вниманием во всем мире по поводу их доминирования на рынке облачных вычислений, в том числе европейском. По оценкам Canalys, в III квартале 2023 года доля AWS в мировом масштабе составляла 31 %, Microsoft Azure — 25 %. Для сравнения: Google Cloud контролирует около 10 %.

Источник: 3dnews.ru