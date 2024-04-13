Google, Nvidia и другие IT-гиганты могут монополизировать рынок ИИ через инвестиции, опасается британский регулятор

Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании заявило в минувший четверг, что обнаружило «взаимосвязанную сеть» партнёрств и инвестиций в сфере ИИ, созданную небольшим кругом технологических компаний, которая может позволить им «формировать эти рынки согласно своим собственным интересам». В их числе были названы M**a Platforms, Amazon и Nvidia, сообщил Bloomberg. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru