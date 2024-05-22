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Google обогнала AMD на рынке процессоров для ЦОД и вот-вот догонит Intel

В прошлом месяце компания Google анонсировала долгожданный серверный CPU на архитектуре Arm. Впрочем, как сообщает The Register, она уже оказалась третьей на рынке процессоров для ЦОД (сюда входят не только CPU, но и GPU, TPU и иные ускорители). Согласно отчёту TechInsights, компания теперь уступает только NVIDIA и Intel и давно обогнала AMD. Источник изображения: Google
Источник: 3dnews.ru

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