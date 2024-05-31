Google обвинила в странных ответах поискового ИИ самих пользователей и недостаток обучающих данных

На минувшей неделе Google добавила в поисковую систему блок сводок, которые готовит генеративный ИИ. Компания стремилась повысить качество работы поисковой системы, но ИИ начал давать пользователям странные ответы, например, советовал есть камни и клеить сыр к пицце. Компания быстро удалила наиболее скандальные результаты, но они уже успели уйти в мемы. Теперь с комментариями выступила глава поискового подразделения компании. Источник изображения: Kai Wenzel / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru