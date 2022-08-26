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Google опубликовал библиотеку для выявления проблемных криптографических ключей

Участники Google Security Team опубликовали открытую библиотеку Paranoid, предназначенную для выявления ненадёжных криптографических артефактов, таких как открытые ключи и цифровые подписи, созданных в уязвимых аппаратных (HSM) и программных системах. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект может оказаться полезен для косвенной оценки применения алгоритмов и библиотек, в которых имеются известные бреши и уязвимости, влияющие на надёжность формируемых ключей и цифровых подписей, если проверяемые артефакты генерируются недоступными для проверки аппаратным обеспечением или закрытыми компонентами, представляющими собой чёрный ящик. Библиотека также может анализировать наборы псевдослучайных чисел на предмет надёжности их генератора, и по большой коллекции артефактов выявлять неизвестные ранее проблемы, возникающие из-за ошибок при программировании или использовании ненадёжных генераторов псевдослучайных чисел.

При проверке при помощи предложенной библиотеки содержимого публичного лога CT (Certificate Transparency), включающего сведения о более чем 7 миллиардах сертификатов, не выявлено проблемных открытых ключей на основе эллиптических кривых (EC) и цифровых подписей на базе алгоритма ECDSA, но найдены проблемные открытые ключи на базе алгоритма RSA. В частности, выявлено 3586 ненадёжных ключей, сгенерированных кодом с неисправленной уязвимостью CVE-2008-0166 в OpenSSL-пакете для Debian, 2533 ключей, связанных с уязвимостью CVE-2017-15361 в библиотеке Infineon, и 1860 ключей с уязвимостью, связанной с поиском наибольшего общего делителя (GCD). Информация об остающихся в обиходе проблемных сертификатах направлена удостоверяющим центрам для их отзыва.

Google опубликовал библиотеку для выявления проблемных криптографических ключей


Источник: opennet.ru

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