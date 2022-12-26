Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях

Компания Google представила библиотеку magritte, предназначенную для автоматического скрытия лиц на фотографиях и видео, например, для обеспечения требований по сохранению конфиденциальности людей, случайно попавших в кадр. Скрытие лиц имеет смысл при формировании коллекций изображений и видео, передаваемых для анализа сторонним исследователям или размещаемым публично (например, при публикации панорам и фотографий в Google Maps или при обмене данными для тренировки систем машинного обучения). Библиотека использует методы машинного обучения для выявления объектов в кадре и оформлена как надстройка над фреймворком MediaPipe, который использует TensorFlow. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Библиотека отличается низким потреблением процессорных ресусров и может быть адаптирована для скрытия не только лиц, но и произвольных объектов, таких как номерные знаки машин. Среди прочего в magritte предоставляются обработчики для надёжного выявления объектов, отслеживания их движения в видео, определения области для изменения и наложения эффекта, делающего объект неузнаваемым (например, поддерживается пикселизация, размывание и прикрепление стикера).



Источник: opennet.ru