Google открыла свой первый южноафриканский облачный регион

Компания Google объявила о вводе в эксплуатацию своего первого облачного региона в Южно-Африканской Республике: он расположился в Йоханнесбурге в провинции Гаутенг. Говорится, что клиенты любого размера по всему континенту могут воспользоваться «высокопроизводительными и безопасными облачными сервисами с низкой задержкой». Google заявляет, что облачный регион в Йоханнесбурге ускорит развитие африканской технологической экосистемы, предоставляя организациям ресурсы, необходимые для внедрения и масштабирования инновационных сервисов. По оценкам, интернет-экономика Африки достигнет $180 млрд к 2025 году, что составит 5,2% ВВП континента. Сама Google выделила $1 млрд на ускорение цифровой трансформации Африки.

Источник: 3dnews.ru